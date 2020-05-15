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議員要求鬆綁生雞糞使用 東縣府：依法執行取締

中央社 / 台東縣15日電
生雞糞惡臭，易孳生蠅蟲，台東縣政府禁止農民使用未發酵生雞糞，但農民考量成本，向縣議員反映希望鬆綁。農業處表示，農委會規定禽糞腐熟才能施用，且對防疫有益。圖／台東縣政府提供
生雞糞惡臭，易孳生蠅蟲，台東縣政府禁止農民使用未發酵生雞糞，但農民考量成本，向縣議員反映希望鬆綁。農業處表示，農委會規定禽糞腐熟才能施用，且對防疫有益。圖／台東縣政府提供

生雞糞惡臭，易孳生蠅蟲，台東縣政府禁止農民使用未發酵生雞糞，但農民考量成本，向縣議員反映希望鬆綁。農業處表示，農委會規定禽糞腐熟才能施用，且對防疫有益。

台東縣政府今年加強取締非法載運生雞糞進入台東，至今已取締超過10件。農民改用肥料、成本增加，台東縣議員郭宗益今天在台東縣議會定期大會的單位質詢時，要求農業處鬆綁取締生雞糞。

郭宗益表示，生雞糞一包新台幣120元，熟雞糞240元，價差一倍，農民施肥成本大增。況且過去縣政府允許載運生雞糞進入台東縣，放置3個月腐熟後再使用，希望能回到這舊制。

郭宗益表示，縣府取締生雞糞，一再開罰使得農民叫苦，尤其是釋迦農喜歡使用生雞糞，希望農業處在農民需求及環境衛生間研擬一個可行性的解決辦法。

台東縣政府農業處長許家豪答覆時表示，農委會規定禽糞腐熟才可使用，一方面是防止疫病透過生雞糞傳播，另一方面是基於環保問題，避免孳生蠅蟲。況且農委會對使用有機肥給予每公斤2元的補貼，一包20公斤，農民就省了40元。

農民 台東 農委會

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