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青陽協會舉辦社區銀髮族歌唱會 老人家唱歌跳舞樂忘憂

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
青陽協會辦社區銀髮族歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影
青陽協會辦社區銀髮族歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影

社團法人台南市青陽照顧關懷協會今天與永康區青陽社區照顧關懷據點合辦「厝邊頭尾作伙來〜飆歌趣大手牽小手~『憶起』愛家紫暴向前走」活動，30位銀髮族與愛唱歌當地民眾頂著大太陽，在關懷據點前巷道載歌載舞，非常開心。雖然老人家多希望趕快再辦，但有附近民眾認為生活遭「噪音干擾」，向市政府社會局商借的移動「文康車」要再借，可能要等半年。

參與的長輩最高齡是89歲汪秀英，80歲以上長輩共有7位，大家一唱起老歌就忘了年齡。青陽據點住任陳金和、志工隊長劉秀玉準備美味蛋糕、餅乾、冰涼西瓜、芒果、芭樂等食品，左鄰右舍長者還有健康美味便當。

青陽關懷據點社工說，這次感謝社會局支援大型卡拉OK設備的「活力文康車」到青陽據點，讓長輩們歡聚在一堂共同開唱飆歌。老人家熱情踴躍，搶著上台開懷高歌，忘記年齡手舞足蹈很開心，暫時忘卻防疫期間的煩憂，祈福長輩們都日日平安喜樂。

青陽協會也配合宣導「防暴社區初級宣導計畫」，呼籲大家防止家暴要從家庭社區出發，提醒鄰里朋友時刻要多注意，對暴力要有警覺心，發現立即反映。

青陽協會辦社區銀髮族辦歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影
青陽協會辦社區銀髮族辦歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影
青陽協會社區銀髮族歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影
青陽協會社區銀髮族歌唱會，老人家唱歌跳舞樂忘憂。記者周宗禎／攝影

社工 噪音

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