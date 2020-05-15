10項產品認證4座工廠ISO 這位超強農會總幹事感性落淚

虎尾農會10項花生產品獲生產履歷認證之後，向農糧署爭取建造的4座加工廠也獲ISO認證，短短3年還完7千萬債務，更有能力投資建設加工廠及冷鏈廠，考績從雲林倒數第3名，竄升為第1名，今天成果發表，農糧署長胡忠一肯定農會的苦心，總幹事黃鈺惠回顧歷程，當場感性落淚，感動所有農民。

「再大辛苦都值得，因為我們達到目標了！」虎尾農會總幹事黃鈺惠今天在農會成果展上，回顧3年來大家齊心努力，終能開花結果，她會再往下一個目標繼續推進，不分黨派不論多苦，會再與大家分享下一個成績。

黃鈺惠說，雲林傳統慣行農業很難改變，光要鼓勵推行履歷就費盡心思，說破了嘴，農民才一個個慢慢接受，採用股東制的高利潤獎勵，無毒花生契作從10公頃發展到250公頃，有安全花生就要有安全的加工，她把農會閒置空間爭取興建工廠並更新舊廠房，榨油、脫殼、加工和土豆粽四座工廠陸續獲ISO22000國際認證。

黃鈺惠說，有了好工廠就全面生產全安產品，並創立「虎霸王」系列品牌，包括調味花生、花生醬、花生粽等多達10項通過產銷履歷標章，從種植到產品安全保證，兩年來銷售大增，今年終把農會負債還完，甚有餘力投資工廠，績效更從倒數第3，今年拿下98.4分奪冠，感謝農糧署的輔導協助，以及農民與農會像是一家人，才有今天成果。