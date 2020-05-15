中華醫大幼保系校友當選績優教保人員 返校分享喜悅

台南市109年優良教保人員選拔，中華醫事科技大學幼保系畢業校友吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶同時當選績優教保人員，市府訂9月頒獎表揚。3人相約今返校與系上師長及學弟妹分享喜悅，幼保系特別製作慶賀海報相迎，對校友的傑出表現與有榮焉。

吳沛欣目前服務上華幼兒園、黃怡燕在快樂幼兒園、陳姿伶在巧可碩幼兒園，3人雖服務於不同的幼兒園，對幼教的投入卻有著同樣的熱情，今年3人分別被服務的幼兒園推薦參加優良教保服務人員選拔，在眾多角逐者中脫穎而出當選。

吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶原是不相識的學姐學妹，這次因為同時當選績優教保員而熟識，3人特地抽空一起返校向幼保系師長表達感謝「培育之恩」及分享喜悅。