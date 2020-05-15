揮汗收割 台南官田國小自種「官甜米」義賣助弱勢

台南市官田國小校內幸福農場種植的台南16號越光米，今天在校長王全興帶領畢業生團隊揮汗下收割稻穀了，接著將栽種官田特產菱角，烘乾後的500台斤特級「官甜米」，未來將作為午食外，校方也將進行義賣，每台斤定價兩百元，義賣所得除辦理謝師宴、充實學校的弱勢學生課輔經費外，同時也要幫助校外弱勢學生完善學習。

官田國小在校內闢建幸福農場，在官田區農會四健會許玉燦老師、許美惠老師指導協助下，每年都輪流種植當令的農作物，成為學校推動食農教育的最佳場域，學生學習到農作物從育苗到栽培、管理的方法，且許玉燦並提供校方益生菌，讓幸福農場成為友善耕作的好場域。

今年2月上旬，小學生實際下田參與種水稻的活動，大家從插秧開始學起，看似簡單，等到自己的腳深陷在泥土裡拔不出來時，就知道這門課程一點兒也不簡單！大夥不是跌倒就是全身沾滿泥巴，一場插秧大會變成了泥巴大戰，開啟種稻課程。

學生照顧稻田後，一點兒也沒閒著，學生要分批在田裡抓福壽螺，還要下田施肥、除草、除蟲，小小農夫體驗家鄉稻米產業才知道祖父、父執輩種稻的辛苦。

辛苦耕耘3個多月後，今天上午全校師生一起參與稻田收割。

校長王全興表示，種植的台南16號越光米收割完成後將採「倒立」的陰乾方式來乾燥，因為陰乾時養分會持續吸收，稻米也比較香。今天天氣雖熱，孩子卻個個懷著知恩、感恩及惜福的心情，充分展現「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。」寫照。

學生也討論收割的越光米除了請農會幫忙做成小包裝米外，未來還會請來官田農會家政班、社區媽媽及教職員工教導小朋友畢業謝師宴以感謝師恩。