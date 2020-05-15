繼新化高中逾百生群聚腹瀉 台南海事學校也傳43生腹瀉

繼日前台南新化高中發生學生群聚腹瀉，台南高級海事水產職業學校13日也通報陸續有43名學生出現腹瀉症狀，目前學生症狀都已緩解，衛生局正對學生吃剩的食物進行採樣送檢。衛生局表示，近日各地氣溫可達30度以上，團膳業者應注意供應餐食的保存和運送時的溫度及時間，學校也要加強衛生、保存管理。

台南市衛生局指出，本月13日下午接獲台南高級海事水產職業學校通報校內學生群聚腹瀉事件，經過調查，從11日下午到13日上午，該校二年級學生陸續有43人出現腹瀉症狀，截至14日，症狀都已緩解。

衛生局表示，腹瀉學生都集中在該校部分二年級班級，發病日期分散在11日有13人、12日有28人、13日有2人；其中有6人曾自行到診所就醫，目前都已康復。為釐清原因，衛生局派員到供應午餐的團膳業者作業場所進行調查，並就學校留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗。

另外，日前新化高中也通報類似腹瀉群聚案件，128名學生不適，食餘檢體及人體檢體檢驗結果都未檢出相關病原性微生物。

衛生局提醒，近日天氣高溫，團膳業者應注意供應餐食的保存及運送時的溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。

衛生局表示，食品業者也務必做好自主管理，如果出現身體不適症狀請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的5要原則，包括調理食品前後都需徹底洗手，有傷口要先包紮；食材要新鮮，用水要衛生；處理生熟食需使用不同器具，避免交叉汙染；食品中心溫度超過70度微生物才容易被消滅；低於7度才能抑制微生物生長，室溫不宜放置過久。