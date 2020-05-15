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和大工業不裁員、不減薪 霸氣加碼80億投資齒輪博物館

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
和大工業公司董事長沈國榮宣布在新購大埔美二期園區，投資80億元，興建國內第一座齒輪博物館及7個研發中心。記者魯永明／攝影
和大工業公司董事長沈國榮宣布在新購大埔美二期園區，投資80億元，興建國內第一座齒輪博物館及7個研發中心。記者魯永明／攝影

全球第三大汽車傳動系統製造廠、和大工業公司，上午在嘉義大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮，董事長沈國榮宣布在新購大埔美二期園區，投資80億元，興建國內第一座齒輪博物館及7個研發中心，嘉義總投資220億元，增加400個工作機會。

沈國榮說，新冠肺炎全球大流行，各國封城鎖國，疫情造成和大外銷交貨困擾，得通過層層關卡，世界經濟雖然暫停，但不能中斷，和大不減薪、不裁員、不放無薪假，為因應歐美客戶本月起陸續復工下訂單，和大為「報復性出貨」超前準備，建廠不延期。

他指出，將在大埔美二期新購的1萬4千坪土地，興建齒輪博物館，展示和大設立一甲子以來深耕台灣，各式各樣傳動軸齒輪產品演進歷史，包括牛車、三輪車、腳踏車、機車、汽車及卡車等，所有看得見與看不見的手工及自動化齒輪；另籌設7個研發中心，包括傳動軸、材料、工具機加工研磨、風電零件傳動系統等。

上樑典禮前，沈國榮、嘉義縣長翁章梁、經發處長江振瑋、工策會總幹事林沐惠等，先焚香祭拜祝禱，接著在鋼樑上鎖漆金銀色的大螺栓，最後吊車吊起鋼樑放置大樓上安裝，鞭炮聲響起，儀式簡單隆重。翁章梁稱讚和大是台灣之光，帶動振興經濟，感謝和大不畏疫情，加碼投資嘉義縣。

嘉義三廠土地9127坪，建築面積8985坪，規畫建廠房及宿舍，廠房建置十條智能化產線，宿舍大樓容納300人，三廠興建費近12億元，機器設備30億元，總投資逾40億元，明年完工投產，預估2021年第二季後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。

和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮。記者魯永明／攝影
和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮。記者魯永明／攝影
和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮，縣長翁章梁(右)和大董事長沈國榮(右二)等出席。記者魯永明／攝影
和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮，縣長翁章梁(右)和大董事長沈國榮(右二)等出席。記者魯永明／攝影
和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮。記者魯永明／攝影
和大工業公司上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上樑典禮。記者魯永明／攝影

嘉義 大埔 宿舍

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