台南市109年綠竹筍評鑑結果揭曉 78歲老農民黃明營奪冠

炎炎夏日正值綠竹筍產季，為鼓勵農民生產高品質綠竹筍及行銷優質好筍，台南市政府農業局與龍崎區農會今天舉辦「109年度農業推廣綠竹筍評鑑」，43位筍農參賽，經專家選拔出冠軍筍農黃明營，亞軍阮金定、侯憲尚，季軍蘇秀琴、湯侯秀美、黃珠碧，將擇期頒獎，獲獎者清一色「中老年人」。

這次綠竹筍評鑑經過台南區農業改良場鄭安秀秘書、謝明憲站長等專家，針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目選拔，優勝農友黃明營在各項內容領先；參賽竹筍農藥殘留檢驗結果全數合格。

龍崎農會表示，這代表龍崎好筍「無論在品質或食用安全上皆為首屈一指」，消費者可安心選購；「炎炎夏日最適合吃清脆香甜的綠竹筍」，相關訂購訊息請洽台南市龍崎區農會06-5940015。

農業局長謝耀清表示，台南市綠竹筍產季每年4月至10月，主要盛產期5至9月，龍崎區屬特殊砂質壤土，種植綠竹筍約300公頃，所生產綠竹筍風味清甜、甘脆如梨形狀略彎，呈牛角狀，在地人稱「龍崎牛角筍」。