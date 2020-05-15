聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市109年綠竹筍評鑑結果揭曉 78歲老農民黃明營奪冠
炎炎夏日正值綠竹筍產季，為鼓勵農民生產高品質綠竹筍及行銷優質好筍，台南市政府農業局與龍崎區農會今天舉辦「109年度農業推廣綠竹筍評鑑」，43位筍農參賽，經專家選拔出冠軍筍農黃明營，亞軍阮金定、侯憲尚，季軍蘇秀琴、湯侯秀美、黃珠碧，將擇期頒獎，獲獎者清一色「中老年人」。
這次綠竹筍評鑑經過台南區農業改良場鄭安秀秘書、謝明憲站長等專家，針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目選拔，優勝農友黃明營在各項內容領先；參賽竹筍農藥殘留檢驗結果全數合格。
龍崎農會表示，這代表龍崎好筍「無論在品質或食用安全上皆為首屈一指」，消費者可安心選購；「炎炎夏日最適合吃清脆香甜的綠竹筍」，相關訂購訊息請洽台南市龍崎區農會06-5940015。
農業局長謝耀清表示，台南市綠竹筍產季每年4月至10月，主要盛產期5至9月，龍崎區屬特殊砂質壤土，種植綠竹筍約300公頃，所生產綠竹筍風味清甜、甘脆如梨形狀略彎，呈牛角狀，在地人稱「龍崎牛角筍」。
龍崎農會配合「鳳梨好筍季采竹月」推廣活動，農會開發的竹炭產品加碼推出各項優惠，5月底前竹炭產品9折優惠，持VIP貴賓卡回娘家享85折優惠，農會歡迎民眾前往虎形山公園入口的竹炭故事館選購。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言