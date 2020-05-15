影／嘉市「嘉速前進無黨聯盟」成立 變成議會最大黨團
嘉義市議會議長莊豐安丶副議長蘇澤峰丶議員吳上明丶戴寧丶孫貫志丶凌子楚丶黃思婷丶李奕德等8名無黨籍議員，今天在市議會宣布成立「嘉速前進無黨聯盟」，成為嘉義市議會最大黨團，並針對嘉義市政做首次黨團聯合總質詢。
嘉義市議會現有21名議員，包括國民黨5人丶民進黨3人，另泛台聯黨團4人，無黨聯盟8人，無黨籍議員張榮藏則未加入任何黨團。
莊豐安強調，無黨聯盟集合資深議員及年輕議員，能更廣泛搜集民意丶交換意見，也會確實向市府反映民意丶監督市政。
無黨聯盟總召暨發言人戴寧表示，今天是「嘉速前進無黨聯盟」聯合黨團成立，並首次做聯合總質詢，期許市府與黨團能持續合作協調，重視無黨聯盟所反映的民意。
戴寧表示，8名無黨籍議員組成聯盟，強調能監督丶加速市政推動，今天也針對教育丶交通丶建設丶警政做聯合質詢，無論是北棟市政大樓興建規劃，或國民運動中心丶學校教室冷氣設置時程督促，都希望市府團隊除了廣告宣導，更要落實市政執行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言