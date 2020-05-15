影／嘉市「嘉速前進無黨聯盟」成立 變成議會最大黨團

嘉義市議會議長莊豐安丶副議長蘇澤峰丶議員吳上明丶戴寧丶孫貫志丶凌子楚丶黃思婷丶李奕德等8名無黨籍議員，今天在市議會宣布成立「嘉速前進無黨聯盟」，成為嘉義市議會最大黨團，並針對嘉義市政做首次黨團聯合總質詢。

嘉義市議會現有21名議員，包括國民黨5人丶民進黨3人，另泛台聯黨團4人，無黨聯盟8人，無黨籍議員張榮藏則未加入任何黨團。

莊豐安強調，無黨聯盟集合資深議員及年輕議員，能更廣泛搜集民意丶交換意見，也會確實向市府反映民意丶監督市政。

無黨聯盟總召暨發言人戴寧表示，今天是「嘉速前進無黨聯盟」聯合黨團成立，並首次做聯合總質詢，期許市府與黨團能持續合作協調，重視無黨聯盟所反映的民意。