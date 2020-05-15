注意！台南新營火車站圓環精華路段 18日起路平改善

台南市新營區火車站中山路圓環為商業區核心，往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，影響行車品質，工務局納入路平專案辦理改善，將在5月18日起進場施工，養護科長范炅燁表示，不只路面工程，各管線單位人手孔同時配合下地共34座及軟弱地基都會一併處理，以提升市民用路安全及環境，工期約為2周。

工務局表示，中山路圓環周邊多是金融機構、商圈及在地小吃的繁華地區，也是通往大新營各區的重要道路，具經濟、交通中心之重要地位，提升道路品質有其必要性，也是市長黃偉哲重視南北平衡發展，積極發展北台南，完整大台南建設，配合水利局汙水下水道工程年初完成就著手設計。

新營區中山路（火車站圓環至交通台）道路改善長度約1017公尺，計畫路寬15公尺，經費約713萬元，工程包含路基改良、人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。5月18日至22日是進行人孔 下地及路基改善等，5月22至29日是AC路面刨鋪施工時間。

文化街與中山路交叉口起至圓環為5月25、26日進行，圓環部分則在5月26採夜間施工，以降低交通影響；圓環至火車站前在5月28、29日進行。施工期間皆採半半施工，屆時採單向封閉，另一向車道調撥雙向通行，以確保車流順暢；工程若遇雨天將順延進場施作。