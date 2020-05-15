虛警一場！新化高中128名學生集體腹瀉採檢結果呈陰性

國立新化高中在4月底通報校內學生群聚腹瀉事件，共有128名（一年級8名、二年級107名及三年級13名）學生從28日晚間至29日中午，陸續出現腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，雖然學生並未就醫，且多數學生症狀都已緩解。但因正值防疫期間引起緊張，校方緊急通報台南衛生局前往進行調查，校方表示昨天（5月14日）疾管局醫師先行來電通知，所有檢體均檢驗完畢，其結果均呈陰性反應，虛警一場。

校方表示，日前因疑似中餐團膳廠商供餐食物不潔，造成多名學生腹痛、腹瀉等身體不適症狀，校方立即積極正向處理，馬上通報台南市衛生局，並在最短的時間內協助衛生局到校，將當天午餐食材與學生排泄物進行採檢化驗。

校方在事發第一時間為釐清可能感染源，也主動請專業合格實驗室到學校，進行飲水機飲用水水質檢驗，檢驗結果不管在大腸桿菌或總生菌數兩項數據也全數合格。在學校重重把關及衛生局專業協助之下，總算讓全體師生鬆了一口氣。