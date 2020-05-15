台南玉井老街立面美化帶動觀光 打造「吃冰一條街」

台南市玉井芒果帶動觀光，夏天吃冰人潮絡繹不絕，玉井老街店面也灸手可熱，以往一條街多數店面都是拉下鐵門，現在相當搶手，幾乎都出租出去，文化局以「老屋立面專案」針對街屋型街區進行修繕，整條街有33戶提出申請，第一期已完成15戶，市長黃偉哲表示將爭取前瞻計畫續辦第二期，打造為山區亮點。

台南市文化局長葉澤山表示，台南市政府領先全國訂定《台南市歷史街區振興自治條例》，自101年7月11日公布施行以來，以「老屋立面專案」針對街屋型街區進行修繕，玉井區雖不在歷史街區，但同樣適用老屋立面專案，由市府經費一戶平均30萬元進行修復。

葉澤山說，文化局108年度起，「老屋立面專案」計畫拓展至玉井老街，當地屋主聽聞市府政策後相當踴躍，甚至抽空自行參觀文化局所完成的老屋立面修繕案例，共有33戶提交修復意向書，文化局受限年度預算，第1階段先完成大約半數（15戶）具連續性街屋的修繕作業，金額為660萬餘元，首期成果已明顯點亮街區特色，對於尚未修復部分，將積極規畫在第2階段辦理。

玉井街區繁榮發展協會理事長徐明鉅表示，玉井老街立面美化後，環境提昇很多，騎樓管線整理後，觀光客行走也不會常有障礙物，以前一間店面300萬賣不掉，現在600萬元還會惜售，玉井芒果冰是吸引觀光客的最大賣點，也吸引很多年輕人返鄉創業，推出各種特色的冰品，他希望以「吃冰一條街」行銷，讓更多觀光客吃冰就想到來玉井。

西拉雅風管處在108年度，也協助玉井老屋立面整修，邀請藝術家製作特色化招牌，使玉井老屋增添與其他老街不同的風采，成為「創意老街」，黃偉哲說，玉井是山區重鎮，玉井老街的老屋立面做出特色，不論白天或晚上都能讓在地民眾及觀光客感受到不同的風貌，呈現老街立面整體的美感；期盼未來前瞻計畫第2期能獲得中央挹注更多經費，台南更多老街老屋共同參與修繕，把台南的觀光及文化特色做得更好。

文化局指出，玉井老屋整修有多項特色，經文化局、設計及施工單位三方共同努力，克服原有老屋修繕所面臨的傳統問題，包括斷絕既有木構白蟻侵蝕、提升玉井老屋自明特色、拆除鐵窗還原老屋原貌、削減管線溝渠視覺雜訊等。

文化局表示，老屋修繕補助採公辦修繕（目前多數同時由屋主配合計畫一併自行修繕）、私有維護原則，進行日治時期拓寬改正路段景觀改造及建物街屋立面的修繕工作，對街區空間意象及生活環境改善成效卓著，除恢復老屋立面風采，也間接帶動當地經濟觀光發展。