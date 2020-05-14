西螺長青志工特製「海陸大餐」暖醫護的胃

台灣防疫有成，堅守在第一線崗位的醫護人員更是功不可沒，雲林縣西螺鎮老人會與西螺鎮公所因此共同發起「挺醫護行動」，特製200多個愛心便當分別送到雲林基督教醫院、西螺衛生所及成大醫院斗六分院等單位，慰勞辛苦付出的醫護人員，「暖他們的胃」。

「食魚食肉，也著菜佮。」西螺老人會的長青志工今早馬不停蹄準備著飯菜，有魚肉、牛蒡絲、黑豆、洋蔥炒蛋、炒四季豆、高麗菜紅蘿蔔、蝦捲、醬燒豬排等多種菜色，另外還加碼水果為醫護人員補元氣。雙手忙不停的志工笑著分享，「還能有機會付出自己的心力，就想多做一些，只想與大家團結起來度過疫情考驗！」

西螺鎮長鄭玲惠表示，愛心便當雖說不是高級餐廳的山珍海味，但卻是貨真價實的「海陸大餐」，每道菜裡更充滿著「人情味」，還有大家對醫護人員的感謝心意，除希望為他們補充營養和體力，也盼台灣早日解除疫情警報。