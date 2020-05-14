家長嫌廚餘菜色沒變化吃膩了 校長：哭笑不得

學校吃剩的營養午餐，有部分會提供給低收入戶和有需要的家庭，以免浪費，但有校長說，有家長還會嫌菜色沒變化，都吃膩了，讓人有哭笑不得感覺。

台南市開元國小校長李添旺表示，早期學校營養午餐有特殊現象，每當學生用完餐，要把吃剩的飯菜搬到廚餘時，常會有民眾來攔截，有人甚至為了搶廚餘而大打出手。有居民把廚餘帶回家加熱，還來學校嫌菜太鹹了。

李添旺說，近幾年來學校沒吃完的營養午餐，若仍可食用，各班導師都會詢問學生意願，讓有需要的學生帶回家，沒需要的廚餘就交由環保局處理。開元國小就有惜福冰箱，專冷藏這些剩餘，放學時再讓學生帶回家。

要達到零廚餘並不簡單，因為學生口味不一樣。李添旺說，有時候怕廚餘太多，還會特別廣播，鼓勵學生多吃；像有一次是苦瓜湯，因為廣播關係，學生很捧場，所剩不多。

崇明國小、復興國中都有中央廚房，所剩廚餘除提供給有需要的學生，就是交由廚餘公司處理。進學國小校長周生民表示，所剩廚餘也會透過里長協助，發給有需要的居民，讓廚餘不浪費。

有高中校長說，學生吃的都是團膳，有主餐、配菜，每天都會有剩餘，打包後讓有需要的弱勢學生帶回家。不過，也會有家長打電話來抱怨，說孩子帶回家的菜色沒有什麼變化，希望能改善。這位校長說，這就是讓人哭笑不得的另類教育現象，但總認為，廚餘能幫助到需要的家庭，就滿足了。