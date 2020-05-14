為保存400年南山公墓 民間推出「歷史名人塚電子地圖」

為保存400年歷史的台南南山公墓，民間團體推出「南山公墓歷史名人塚電子地圖」，讓有興趣的民眾可以邊逛、邊走、邊查詢資料，從一個不同的角度理解台南的過往。

5月18日是世界博物館日，南山公墓是一座博物館，一座活生生的台灣文化400年博物館，重現府城水文促進會等單位將舉辦「南山公墓博物館講座」，訂於5月17日上午10點在城隍里活動中心舉辦，當天將首次公開南山公墓歷史名人塜地圖，以及南山墓葬文化、風水地理、民俗藝術主題演講，歡迎大家一來認識南山公墓博物館。

促進會指出，南山公墓歷史名人塜地圖由南山公墓自救會小才子張鎧臣製作，是電子地圖，可以在走訪南山公墓時隨時訪查；地圖一共分為10個圖層，依修建年代區分共有5種：明代前（橘色）、清代（青色）、日治時期（紫色）、戰後（綠色）、以及未查證（藍色），另有以主題區分的分類，分別為：后土、小孩、軍人、磁像、和寵物。每個主題都有特徵分類，並且搭以大量的現場照片，以及附近知名地標，以便讀者判別位置。

除了發佈南山公墓歷史名人塜地圖，還有張家豪講述「南山公墓瓷磚彩藝」、唐明俊「南山公墓的古墓形制」以及吳明憲「南山風水和文化景觀的內涵」，多個主題，多面向呈現南山文化風光。