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視障獨居阿媽遭氣爆毀屋 台南勞工修繕團隊馬上辦修好

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（左）為視障阿媽加油。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）為視障阿媽加油。圖／勞工局提供

台南市勞工局接獲新樓醫院長照個管師陳巧容通報，獨自住在安南區安中路上的胡黃阿玉阿嬤，已高齡79歲，阿嬤家的廚房日前因管路問題導致瓦斯氣爆，導致天花板、電線管路和鐵皮屋頂出現損壞情形，阿嬤次子長期在外跑船，長子平時從事臨時工、女兒目前因受到新冠肺炎疫情影響工作也不穩定。阿嬤自述平時的生活花費僅能依靠自身的身障津貼，實在無經濟能力自行修繕房屋。

勞工局接獲通報消息後，立即連繫各工會修繕志工夥伴，馬上安排今天前往場勘，在新樓醫院長照個管師陳巧容的陪同下，當場與阿嬤和志工們就現場狀況評估後，馬上幫阿嬤處理房屋漏水和電線管路的問題，達到「馬上現勘、馬上施工」的效率。

為有效解決阿嬤的困境和改善居住環境，台南市金屬業職業工會理事長林正雄場勘時，就登上屋頂勘查並立即進行屋頂的防水工程維修；下午台南市電氣業職業工會理事長杜文寶和組長王榮華組長兩位志工接力幫阿嬤處理電線管路和抽油煙機管線問題，解決阿嬤憂慮氣爆的煩惱。後續天花板將在周日（17日）由台南市木工業職業工會志工到場協助汰換損壞的輕鋼架木板，打造讓阿嬤住的安全且安心的家。

台南市勞工局「有情有疼心乀厝」弱勢修繕今天完成第113戶，勞工局長王鑫基表示，為打造讓勞工朋友們安居樂業的「希望家園」，當勞工朋友或其家庭遭遇困境亟需援手之際，勞工局第一時間和勞工站在一起。感謝「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕志工團隊，出人也出力全力配合房屋修繕需求，是勞工局在協助弱勢勞工上的最佳夥伴。

台南市電氣業職業工會理事長杜文寶和組長王榮華幫阿嬤處理電線管路和抽油煙機管線問題。圖／勞工局提供
台南市電氣業職業工會理事長杜文寶和組長王榮華幫阿嬤處理電線管路和抽油煙機管線問題。圖／勞工局提供
台南市勞工局弱勢職災勞工家庭房屋修繕志工團隊為視障阿媽修好房子。圖／勞工局提供
台南市勞工局弱勢職災勞工家庭房屋修繕志工團隊為視障阿媽修好房子。圖／勞工局提供
台南市金屬業職業工會理事長林正雄登上屋頂勘查並立即進行屋頂的防水工程維修。圖／勞工局提供
台南市金屬業職業工會理事長林正雄登上屋頂勘查並立即進行屋頂的防水工程維修。圖／勞工局提供

勞工局 氣爆 長照

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