民雄一樂酒家將修復 預計成為在地文史展示空間

嘉義縣民雄鄉車站附近一間70餘年私有老建築一樂酒家，日前申請「文化部補助私有老建築保存再生計畫」，將於本月22日舉行修復工程開工典禮，預計完工後由中正大學USR計畫進駐，成為民雄最具地方特色的在地文史展示空間。

一樂酒家修復的推手，七星藥局藥師吳嘉文表示，「一樂酒家」是日據時代典型2層樓商店街屋建築，外觀是全木披覆雨淋板，室內最大特色在具迎賓視覺及機能的大跨距全實木樓梯，興建年代可追溯至1942年（昭和17年）之前，經多次轉手，2014年由他買下。

吳嘉文從小喜歡收藏古玩，他笑稱，此生最大的收藏品為一樂酒家，1943年酒家因營運狀況不佳由簡姓常客接手，並與員工共同經營，提供飲食及陪酒服務，戰後受國民政府節約政策影響日漸困頓，1967年由鄭姓男子買下酒家並改名寶島食堂，以店內用餐及外燴兩種形式經營。

吳嘉文兒子吳至鎧返鄉接手七星藥局後，去年初向嘉義縣文化觀光局詢問「私有老建築保存再生計畫」成為去年度6月首批通過文化部核定的計畫，完工後預計將結合七星藥局三代收藏與西藥文化創新，成為「臺灣藥史室」、「民雄文史展示空間」及「酒家文化展示空間」。