公德心在哪裡？台南掃出2517個口罩

新冠肺炎防疫期間常有民眾亂丟使用過的口罩，台南市環保局加強清理與稽查，兩個月來清理了2517個口罩，數量驚人，顯示許多民眾欠缺公德心。環保局表示，隨意丟棄口罩，處3600元至6000元罰款。

台南市環保局表示，民眾將用過的口罩隨意棄置，不但汙染環境，且可能造成防疫漏洞。在疫情發生後，陸續利用網路社群媒體、官方網站宣導，勿隨意棄置口罩，並於各交通場站及各區里辦公處張貼「請勿隨意丟棄口罩」宣導海報，以及加強環境稽查與清理。

市長黃偉哲表示，一般民眾使用後的口罩可由內向外折；居家檢疫者可由外向內摺好後，確實丟入垃圾桶，不要貪圖一時方便而隨意丟棄，除了破壞市容及造成環境髒亂外，也會增加病毒傳染的風險，更可能因此受罰。