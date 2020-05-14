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一把「藝術之鑰」讓自閉兒超越障礙獲總統教育獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
就讀雲林崇德國中特教班的李孟謙，克服自閉症帶來重重關卡，靠音樂表演及開發多元興趣證明自己的不凡價值，今年他更獲得總統教育獎肯定。記者陳苡葳／攝影
就讀雲林崇德國中特教班的李孟謙，克服自閉症帶來重重關卡，靠音樂表演及開發多元興趣證明自己的不凡價值，今年他更獲得總統教育獎肯定。記者陳苡葳／攝影

目前就讀雲林崇德國中特教班的李孟謙，榮獲今年的「總統教育獎」，人生不停出現奇蹟的他，2歲時是被醫師診斷為「無口語自閉症」的患者，大家原以為李孟謙這輩子都無法開口說話，但8歲半時出現了第一次奇蹟，終於開口說了第一句話。

李孟謙的媽媽施子惠沒有放棄任何希望與機會，始終陪在他身旁一起成長、學習，引導李孟謙在演奏樂器中突破自閉症帶來的限制，漸漸愛上音樂表演的他，14歲時順利考取街頭藝人證照，這第二次的奇蹟讓他從此樂以音樂行善，至今參與全國超過230場的公益演出，「療癒自己，也治癒聽眾的心」。

6歲以前是治療自閉症的黃金期，一直到7歲都還不會開口說話的李孟謙，原被醫生判定這輩子都「開不了口」了，但8歲半時的他突然開口說話，媽媽施子惠因此也全心投入陪伴他，起初抗拒、不配合，注意力無法集中的李孟謙，直到遇見許多老師耐心指導音樂，一路學習爵士鼓、電子琴、大提琴等樂器，越來越喜歡音樂表演，享受其中找尋自我快樂的來源，更突破病症限制開發多元興趣，無論繪畫、捏塑和武術也都難不倒他。

幼兒教育出身，也有特教背景的施子惠把重心都放在李孟謙身上，她也在去年獲得第26屆全國十大傑出愛心媽媽（特殊兒母親）殊榮，足以為特殊教育的模範。

李孟謙的成長歷程面臨「語言表達困難」、「注意力困難」、「環境適應困難」等多重難關，好在「天公疼憨人」，讓他得以克服重重關卡，證明自己的不凡價值，如今受到「總統教育獎」肯定，讓家人與學校師生都與有榮焉，為他感到無比驕傲。

自閉 患者

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