黃偉哲：符合中央規定 八大行業就開放

新冠肺炎疫情趨緩，八大行業有條件解禁，台南市長黃偉哲今天視察北區一家舞廳時表示，業者一直有要求復業的聲音，只要符合中央規定，市府就會一家家地開放。

黃偉哲今天下午視察北區一家舞廳，他接受媒體訪問時表示，業者一直有要求復業的聲音，中央也把復業條件的SOP開出來，只要符合中央規定，地方可以考量。

黃偉哲表示，市府將一家家地看酒店及舞廳，再討論是否符合中央規定，做出決定後再通知業者，這個過程沒有時間表。他說，中央規定KTV有實名制登記，他認為舞廳和酒店也要實名制登記。

至於酒店及舞廳未營業，陪侍小姐轉入地下，黃偉哲表示，這是全國性的問題，小姐轉入地下反而更難查察，但市府對轉入地下的人，絕對是取締。

黃偉哲說，市府將依標準查察會勘，正當合法登記的酒店、舞廳，需受相關法律管制，市府除取締不合法的工作者外，也會思考業者聲音，更周延考量。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，市府4月9日依中央流行疫情指揮中心指示，要求台南市有營業登記的2家酒店及4家舞廳停業，並通知其他特定行業業者應實施實名制登記，戴口罩，量體溫，保持社交安全距離等防疫措施。

目前台南市政府聯合稽查小組及市警局擴大臨檢時，都會要求業者必須落實中央流行疫情指揮中心規定的防疫措施，若指揮中心宣布放寬管制措施，市府將依規定辦理。