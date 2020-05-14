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影／「13歲的天空」說隔代教養 安平國中校長軋一角

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大電影社完成第11部公益電影，16日晚首映。記者鄭惠仁／攝影
台南社大電影社完成第11部公益電影，16日晚首映。記者鄭惠仁／攝影

台南社大電影社經1年準備與拍攝，完成第11部公益電影「13歲的天空」，16日晚在正興街首映。社長林倧伻說，這是創社以來投入最多人力與資源的電影，探討隔代教養的故事，安平國中校長郭憲璋也粉墨登場，扮演劇中校長角色，增加了亮點。

這是部描寫熱愛壘球的國中女生，如何說服阿公由反對到支持打球的故事，藉由子孫間的互動，讓阿公改變觀念，子孫間成了無所不談的朋友。郭憲璋表示，因故事起於安平國中，也將爭取在校內放映。

已成立7年的台南社大電影社，結合社福團體，走進社區關心周遭議題，進而透過電影關注不同族群生活，對象由街友、女性、同志、獨居老人到親子等，表達深層的聲音與待解決的問題，也由故事的呈現，彰顯社會的溫暖面。

電影社每年都至少會有1部社區電影呈現，第11部電影最近殺青，16日晚上7點將在台南市中西區正興街與國華路口放映。林倧伻說，年度新作《13歲那年的天空》以青少年為主題，電影取景安平國中及土城高中壘球隊，從編導、攝影、剪輯、配樂到演員徵募，都由社員分工合作，展現在地電影社團能量。

台南社大油畫講師張駿業也繪製電影畫報，搭配正興街特製看版在街頭露出，將讓街頭充滿人文風味。副社長黃宇振、前社長黃韋傑表示，這部電影因有打壘球場面，動員的人力、資源最多，幸有安平、土城國中相助，除了出動壘球隊，還有啦啦隊助場，才能順利拍攝。

安平國中國文老師薛聖月是這次的導演，她長期關心青少年教育，也透過電影拍攝，為青少年發聲。「13歲，是人生路上『轉大人』的起點，心靈的自我日漸茁壯，對未來擁有無限的憧憬，卻也是學習獨自面對困挫的開始。」薛聖月期許透過這部電影，與大眾對話，讓更多人了解隔代教養、適性教育以及素人拍電影的多元價值與意義。

擔任女主角的張舒羽現就讀台南大學體育系，她說，因自己對壘球不在行，而且又是演投手，是邊拍邊學，幸好有壘球教練現場指導，才能獲得突破。

電影首映會因配合防疫，座位有限，並採實名制入座，有興趣的民眾，請到台南社大網站線上預先報名，或撥洽詢電話06-2345679。

電影 隔代教養 獨居老人

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