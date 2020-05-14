視察江家宗祠修復 黃偉哲盼完整保存

位於台南市楠西區的鹿陶洋江家聚落，多棟建物在2016年2月6日的地震中受損。台南市長黃偉哲今天前往視察受損較嚴重的江家宗祠修復進度，盼將重要文化資產完整保存。

台南市政府文化局長葉澤山表示，江家祖先來台至今已近280年，在鹿陶洋這個風水很好的地方開枝散葉。江家聚落為台南市唯一的聚落建築群文化資產，所有權人長期以來對保存維護文資非常積極。2016年的地震造成聚落14戶民宅受損，已陸續完成修繕，但歷史建築江家宗祠受損較嚴重。

葉澤山表示，江家宗祠受損部分包括拜亭柱體開裂；公廳、神明廳及祖祠堂屋面瓦片滑動及壁體裂縫；神明廳脊頂剪黏損壞等問題。預計今年5月底完成祖祠堂修復、6月完成公廳修復、10月底前完成神明廳修復等工程。

黃偉哲下午前往視察修復工程進度時表示，0206地震造成台南市多處古蹟、歷史建築受損，至今還有孔廟、江家宗祠這兩處的修復工程還在進行中。江家古厝是聚落保存完善的建築群，也是家族團結的象徵。在中央協助下，總共花了新台幣1350萬元經費進行修復，希望做得比較完整。

他說，修復工程盡量維持建物風格，希望讓後代子孫了解這個聚落建築群原貌，讓台南市重要文化資產得以維繫下去。

依據台南市文化資產管理處的資料，江家聚落為一客家聚落；客家極為重視倫常，歷經中國到台灣，一直為子孫們所遵從。位居正中央的「廳下」，是最容易看出客家建築特色的地方，因此宗祠是最能代表江家聚落的客家精神所在。整體聚落以宗祠為中心點慢慢拓展，並有祖訓規定，聚落內的建築不得超過祖祠堂的高度。宗祠代表整個聚落的中軸線，且建築作工在整個江家聚落中最為講究、精細。