嘉義兩座滯洪池將完工 降低沿海淹水風險

出身雲林水林鄉的紀志儒，卸下鴻海集團副總經理職務後，著手規劃挑戰徒步走訪台澎金馬367鄉鎮市區公所，今天最後一哩路回到故鄉水林鄉公所，總共花了3個半月才完成的徒步挑戰，紀志儒說，「台灣真是安全、美麗又幸福的寶島！」徒步挑戰如今畫下完美句點，紀志儒也捐出退休後的福利金100萬給水林鄉公所、母校水林國中、水燦林國小及鄉內所有中小學，其中有10萬捐給雲林縣政府做為防疫基金，他說，因為有大家的共同防疫，才能順利完成3130公里的徒步挑戰。

2020-05-14 15:42