嘉義兩座滯洪池將完工 降低沿海淹水風險
嘉義縣新庄及溪墘農場兩座滯洪池工程即將完工，第五河川局說，可在今年汛期發揮滯洪功能，降低義竹、東石及布袋沿海地區淹水風險。
今年第一個颱風黃蜂12日形成，嘉義縣長翁章梁今天到義竹、布袋瞭解水利署的治水工程。
水利署第五河川局長張庭華表示，新庄農場滯洪池及溪墘農場滯洪池工程目前進度超前，池底土方已全部清運完畢，預計今年8月完工，目前已可發揮滯洪功能，降低嘉義縣義竹、東石及布袋地區淹水風險。
翁章梁表示，前年823水患為嘉義縣帶來重傷害，平原地帶到沿海地區紛傳災情，東石掌潭村遭洪水肆虐8天，逾百戶200多災民撤離，最為淒慘。總統蔡英文與當時的行政院長賴清德都到嘉義勘災，指示水利署擬定治水計畫。
張庭華指出，嘉義縣治水計畫工程包括加高排水堤岸、建滯洪池、設移動式抽水機及水位監測系統，未來將發揮滯洪功能，減少水患。
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