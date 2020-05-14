台南市警長表揚防疫期間績優單位 贈空氣清淨機鼓勵

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警局長周幼偉（中）今天表揚防疫期間工作績優單位。圖／市警局提供
台南市警局長周幼偉（中）今天表揚防疫期間工作績優單位。圖／市警局提供

台灣本土家電品牌禾聯碩集團為守護第一線防疫工作人員身體健康，捐贈空氣清淨機70台給台南市政府，市長黃偉哲為勉勵防疫期間警察局在治安、交通工作的努力，由台南市警局長周幼偉今天在局務會議頒贈17台空氣清淨機，表揚防疫期間辦理治安、交通工作相關績優單位，勉勵同仁工作辛勞，維護員警身體健康。

市警局表示，為改善市區交通瓶頸，疏導車流，防制事故發生，今年2月起將永康區及東區主要幹道中華路、中華東路列為交通示範道路，由交通警察大隊分析交通熱點，決策規畫各項專案，責由轄區永康分局復興派出所、大橋派出所、鹽行派出所及第一分局莊敬派出所、東門派出所規畫編排警力，加強違停及路障等違規勸導、取締。

在尖峰時段疏導車流，也在人潮聚集處所辦理各類交通宣導，警察辛勞整治交通的身影無處不在，不僅交通事故件數較去年同期顯著降低，交通壅塞報案件數也逐月遞減，讓市民非常有感。

今年2月起也針對各區「重點道路」加強執法，期能導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，並尊重路權使用觀念，以有效落實防制交通事故發生。截至5月4日為止，每日交通事故傷亡平均件數，與去年同期相比，減少約18.5件，降幅17.4%，尤其在東區、中西區、安南區、北區、新營區等地降幅更明顯，轄區分局在防疫期間對於交通事故防制工作仍不遺餘力，讓市民確實看見成效。

目前正值防疫期間，不少民眾轉發不實疫情訊息造成社會恐慌，刑警大隊及各分局在各網路平台巡邏，對於散播疫情不實訊息積極查處偵辦，迄今總計查獲61件67人，其中尤以刑事警察大隊、學甲、新化、第一、麻豆、第六分局等單位成效較佳，防疫期間有效遏止不實訊息傳播，穩定社會秩序。

台南市警局長周幼偉（中）今天表揚防疫期間工作績優單位。圖／市警局提供
台南市警局長周幼偉（中）今天表揚防疫期間工作績優單位。圖／市警局提供

事故 警察 疫情 空氣清淨機 黃偉哲

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