嘉市國中小都可開冷氣了！教育處：28度即可「試運轉」
嘉義市教育處長林立生今天在議會回應市議員黃露慧質詢，明確表示全市28所國中小教室冷氣建置完成後，氣溫達28度以上，已完成驗收及電力系統壓力測試運轉學校，可立即使用冷氣，未完成驗收學校，也可藉由試運轉模式，分時分批測試使用冷氣、記錄缺失，讓小朋友能提早在舒適環境中學習。
嘉義市國中小去年開始全面建置冷氣，但多數校園因冷氣尚未完成驗收，或行政程序未完備，至今無法運轉，市議員黃露慧、黃大祐多次接獲家長陳情，質疑「冷氣裝了不用？」近期走訪多所校園了解現況，並在議會提出質詢。
黃露慧指出，嘉義市校園教室建置冷氣設備後，許多學校仍在等待驗收，或受限行政流程未完備、未完成冷氣儲值卡，至今不能讓開冷氣上課，但現在氣溫動則飆高到30度以上，為何要因行政程序，影響學生學習環境。
她說，多數校長憂心冷氣未驗收就使用，可能有行政責任，也擔心這段時間電費無法負擔，但日前詢問教育處長，都同意冷氣試運轉期間增加電費，由市教育處吸收，教育處也應簡化流程，讓冷氣立即「試運轉」。
林立生表示，嘉義市各國中小已完成冷氣驗收，及電力系統壓力測試運轉的學校，可依規定使用，並配合開窗戶小縫確保空氣流通；另未完成驗收學校，可以「試運轉」模式，分時分批測試使用冷氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言