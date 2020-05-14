昨天抗旱今天防汛 南水局啟動中颱「黃蜂」超前準備
依據中央氣象局資料，目前菲律賓東方海面中度颱風黃蜂持續接近臺灣，面對即將可能來襲的颱風及後續梅雨鋒面，南區水資源局秉持「一手抗旱一手防汛」，積極整備相關防汛工作。
南區水資源局局長連上堯表示，5月14日曾文水庫蓄水率8.43%，牡丹水庫蓄水率42.29%，阿公店水庫5.12%，目前各水庫皆尚有滯洪空間。
面對極端氣候，南區水資源局審慎以對，除已在本年度4月底前完成各水庫堰壩安全複查及自主防汛操作演練外，並就各項土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施亦已完成安全檢查及測試，以確保相關設施於豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。
鑒於各水庫正值低水位，南水局同時加強各水庫清淤作業，今年度曾文水庫至5月10日止總清淤量已累積131.37萬立方公尺，高屏溪攔河堰總清淤量亦已累積達156.99萬立方公尺。
另針對可能豪雨造成水源濁度飆高，南區水資源局將適時啟動水源備援機制以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作以達水庫蓄清排渾之目標。
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