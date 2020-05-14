鴻海退休副總徒步3千公里 捐百萬回饋雲林縣故鄉

出身雲林水林鄉的紀志儒，卸下鴻海集團副總經理職務後，著手規劃挑戰徒步走訪台澎金馬367鄉鎮市區公所，今天最後一哩路回到故鄉水林鄉公所，總共花了3個半月才完成的徒步挑戰，紀志儒說，「台灣真是安全、美麗又幸福的寶島！」徒步挑戰如今畫下完美句點，紀志儒也捐出退休後的福利金100萬給水林鄉公所、母校水林國中、水燦林國小及鄉內所有中小學，其中有10萬捐給雲林縣政府做為防疫基金，他說，因為有大家的共同防疫，才能順利完成3130公里的徒步挑戰。

「愛心，信心，決心」一身輕裝的紀志儒秉著這三種精神，自2018年8月開始他的徒步計畫，走的不僅有台灣本島，連澎湖、金門、馬祖共367個鄉鎮市區都是他的「挑戰」範圍，共有3130公里的徒步計畫，今天最後一哩路紀志儒走回故鄉雲林，自北港鎮公所啟程，步行至水林鄉公所，一路由水林鄉長許山埜、公所民政課長郭國雄及水林國中校長孫明山陪行，全長7公里的路程在家鄉水林畫下句點。

水林鄉長許山埜說，他昨日接獲紀志儒的來電，表示今天將回到故鄉執行徒步計畫，他二話不說的便加入紀志儒的徒步挑戰，他說在紀志儒身上觀察到「不為自己找理由」的毅力，獨自完成超過3000公里的旅程，感到相當佩服。

「台灣美景盡收眼底！」紀志儒分享，他著手規畫行程時，原定完成台澎金馬368個鄉鎮市，但因金門烏坵目前仍是軍事管制區，致使無法前往，但依然能順利完成這項計畫，他直呼「好開心！」心裡也收穫滿滿，途中有不少同學、朋友會加入陪行，讓他感受「人間處處有溫暖」，而今年恰好遇上新冠肺炎疫情，原以為計畫會因此受影響，但台灣防疫做的足，才讓行程沒受太多影響，能安心走完這趟挑戰。