首批老屋修復完成 台南玉井老街添亮點

台南市長黃偉哲今天下午前往玉井老街視察老屋立面修復成果時表示，希望位於山區的老街都能展現不同風貌，並爭取更多老街的老屋參與，把台南市山區的觀光、文化特色做得更好。

台南市政府文化局長葉澤山表示，台南市歷史街區振興自治條例在民國101年7月11日公布施行後，文化局以「老屋立面專案」針對街屋型街區進行整備措施，並在去年將計畫拓展到位於山區的玉井老街。當地屋主參與踴躍，共有33戶提出修復意向書。

葉澤山表示，受限年度預算，第1階段先完成15戶具連續性的街屋修繕作業，點亮街區特色，其餘戶數將爭取預算於第2階段辦理。

他說，玉井老屋修整主要項目包括斷絕既有木構白蟻侵蝕、提升老屋特色、拆除鐵窗還原老屋原貌、削減管線溝渠視覺雜訊，並希望增添與其他老街不同的風采。

黃偉哲在了解修復執行狀況後表示，文化局把山區老街的立面做出特色、做出整潔，能夠讓民眾、觀光客在白天與晚上感受不同風貌。不論是透過燈光投影或招牌處理，都可以讓老街的特色展現出來；同時具有整體性，不會有雜亂的感覺。

黃偉哲表示，玉井是台南山區的重鎮，尤其街面算是相當完整，也是許多觀光客喜歡來的地方。第1期的修復經費都是市府預算，希望中央在第2期能給予協助，讓更多老街的老屋參與，把山區的整個觀光、文化的特色做得更好。