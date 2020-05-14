嘉縣公車時段不符法規 本月起縮短班次卻影響偏鄉學生

嘉義縣公共汔車管理處自本月起將晚上8點後公車班次時間進行調整，以符合勞基法及汽車運輸業管理規則相關工時計算規定，嘉義縣議員何子凡日前接獲家長反映，住在偏鄉的學生補習下課後以往都搭9點半的末班車回家，路線調整後嚴重影響學生權益，希望中央能檢討法規，讓法規與服務兩全。

何子凡表示，有學生家長反映，她的孩子在嘉義市區補習，9點補習結束會搭乘9點半的嘉義-梅山（經竹崎）的末班車回家，但公車處本月起同步縮減夜間8點後的公車班次，影響上百位學生權益，須請家長另外接送，對夜歸民眾也相當不便。

汽車運輸業管理規則規定，連續兩個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間，並將國道客運、公路客運、遊覽車一體適用，但短程公路交通與長途客運連續駕駛型態不同，司機都有適當的休息時間。

何子凡建議，中央應檢討此規則，將短程公路交通排除，縣府也需研擬專案補助部分工時工資，提高應聘部分工時司機待遇，加開夜間班次等，或由縣府出面整合補教業者需求，在有獲益空間下協請民間遊覽車業者開辦專車，解決補習學子與夜歸民眾的公共交通需求。

嘉義縣公車處長郭良江表示，公車處經營的班次多為短途路線，駕駛員在上學時段先行駛一趟便回總站休息，放學時段再開始執勤，雖然隔日休息不足10小時，但當天白天都有給予充足的休息時間，監理機關針對隔日休息未達10小時車次部分，執法日趨嚴格，這半年來每月向公車處開9千元罰單。