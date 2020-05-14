台南國中小可望全面裝冷氣？開元國小率先試辦

夏季高溫悶熱，各縣市政府紛紛規畫國中小全面裝設冷氣，台南市政府則受限經費遲未啟動，不過，台南市教育局長鄭新輝今天表示，目前已在開元國小進行試驗方案，由民間投資冷氣機，並以太陽能發電方式節省經費，未來不排除全面規畫。

台南市議員陳怡珍今天在議會指出，活動量大的國中小學生在酷熱教室內上課，容易心情浮躁，學習品質勢必下降，她從107年就關心國中小全面裝設冷氣的問題，結果眼看其他縣市逐步推行，憂心的教師與家長只能乾著急。

陳怡珍說，目前部分資源較多的學校，由家長會捐贈冷氣，視情形使用，形成學校間的資源落差，教育環境明顯不公平。台中市政府107年宣布推動「全市高中及國中小教室裝設冷氣」計畫；台北市政府將冷氣機列為校園「基本設備」，預計分年分期完成；新北市政府推動「國中三年級教室優先安裝冷氣」；桃園市提出「班班有冷氣計畫」；高雄市政府去年也承諾為全市國中小學教室裝冷氣；嘉義市政府也通過預算，預計在今年底前全面裝設冷氣。

她認為，教育局可研議分級編列，像是位於頂樓的教室、較難適應環境的低年級教室、面臨考試壓力的國三生教室等，都可考慮優先加裝冷氣，檢修室內循環扇，設法降低溫度。各縣市政府都面臨財政困難的情況，採取不同的因應措施，台南如果沒有踏出第一步，永遠達不到目標。

鄭新輝回應，國中小學全面裝設冷氣，不只需要編列購置冷氣機經費，還須規畫電力系統，若全面裝設冷氣約需13億元，只裝設高樓層教室約需4億，裝設國三生教室也要2億。目前已在開元國小進行試驗方案，由民間投資冷氣機，並以太陽能發電方式節省經費，每間教室一學期約需1萬5千元費用，由使用者付費。若試辦方式可行，未來不排除全面進行，弱勢學生再由教育局給予協助。