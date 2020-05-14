聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南國中小可望全面裝冷氣？開元國小率先試辦
夏季高溫悶熱，各縣市政府紛紛規畫國中小全面裝設冷氣，台南市政府則受限經費遲未啟動，不過，台南市教育局長鄭新輝今天表示，目前已在開元國小進行試驗方案，由民間投資冷氣機，並以太陽能發電方式節省經費，未來不排除全面規畫。
台南市議員陳怡珍今天在議會指出，活動量大的國中小學生在酷熱教室內上課，容易心情浮躁，學習品質勢必下降，她從107年就關心國中小全面裝設冷氣的問題，結果眼看其他縣市逐步推行，憂心的教師與家長只能乾著急。
陳怡珍說，目前部分資源較多的學校，由家長會捐贈冷氣，視情形使用，形成學校間的資源落差，教育環境明顯不公平。台中市政府107年宣布推動「全市高中及國中小教室裝設冷氣」計畫；台北市政府將冷氣機列為校園「基本設備」，預計分年分期完成；新北市政府推動「國中三年級教室優先安裝冷氣」；桃園市提出「班班有冷氣計畫」；高雄市政府去年也承諾為全市國中小學教室裝冷氣；嘉義市政府也通過預算，預計在今年底前全面裝設冷氣。
她認為，教育局可研議分級編列，像是位於頂樓的教室、較難適應環境的低年級教室、面臨考試壓力的國三生教室等，都可考慮優先加裝冷氣，檢修室內循環扇，設法降低溫度。各縣市政府都面臨財政困難的情況，採取不同的因應措施，台南如果沒有踏出第一步，永遠達不到目標。
鄭新輝回應，國中小學全面裝設冷氣，不只需要編列購置冷氣機經費，還須規畫電力系統，若全面裝設冷氣約需13億元，只裝設高樓層教室約需4億，裝設國三生教室也要2億。目前已在開元國小進行試驗方案，由民間投資冷氣機，並以太陽能發電方式節省經費，每間教室一學期約需1萬5千元費用，由使用者付費。若試辦方式可行，未來不排除全面進行，弱勢學生再由教育局給予協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言