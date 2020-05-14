水情吃緊颱風又要來 南水局加速防汛整備保平安

國內水情拉警報，現在中度颱風「黃蜂」也持續接近台灣，經濟部 南區水資源局一邊要抗旱，一邊要防颱，戒慎恐懼，為防屆時豪雨造成水源濁度飆高，造成供水困難，南水局表示將適時啟動水源備援機制及排砂操作，維持維定供水。

據中央氣象局資料，中度颱風「黃蜂」正自菲律賓東方海面持續接近臺灣，面對即將可能來襲的颱風及後續梅雨鋒面，南水局已提高警戒，積極整備相關防汛工作。

南水局長連上堯表示，5月14日曾文水庫蓄水率8.43%，牡丹水庫蓄水率42.29%，高雄阿公店水庫為5.12%，各水庫都還有滯洪空間。目前南水局已於4月底前完成各水庫堰壩安全複查及自主防汛操作演練，各項土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施也已完成安全檢查及測試，確保豪雨期間能正常運作，達到減災目標。

由於各水庫正值低水位，南水局也趁機加強各水庫清淤，南水局表示，曾文水庫至5月10日總清淤量已累積131.37萬方，高屏溪攔河堰總清淤量亦已累積達156.99萬方。