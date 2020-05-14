稻江停辦 嘉義縣治大學城消失4校只剩長庚科大分部

嘉義縣治特區橫跨太保市及朴子市，原有稻江科技暨管理學院、大同技術學院太保分部、台灣體育運動大學嘉義分校、長庚科大嘉義分部等4校進駐，最興盛有近萬名師生在此生活消費，不敵少子化海嘯，隨著台體大嘉義分校及大同分部撤出閒置，稻江又停辦，8月將只剩長庚分部有學生上課。

稻江校長洪大安上午開記者會指稱，停辦原因，除少子化，招生惡化，台糖權利金及租金負擔沉重 ，被教育部列管專案輔導學校近2年，無法獨招，招生率下滑，造成財務惡化， 希望教育部多給私校鼓勵協助，不是限制。

縣治特區有縣府、議會、警察局、衛生局、國稅局嘉義分局、消防局、嘉義區監理所等行政機關，還有故宮南院、高鐵太保站、嘉義長庚，在特區置產民眾，期待人潮榮景，但隨著大學一間間退場，期待落空，學生套房租不出去；商家嘆生意難做。

近4年，台體大嘉義分校率先熄燈撤出，大同太保分部教學及行政大樓閒置，4校原有近萬名師生形成大學城，目前剩稻江及長庚分部近3千名師生。2015年7月台體大嘉義分校擋不住少子化關門，分校400多名學生，支出1500萬元，空間閒置浪費資源，遭監察院糾正是「大學圈地」負面教材。

教育部2014年同意台體大裁撤分校，隔年師生回台中上課，校區10公頃土地，由縣府向台糖徵地轉贈，學校遷回台中本校，土地無償撥用縣府，地上物縣府有償撥用，目前供環保局使用。