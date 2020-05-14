黃偉哲：不堅持戶外要戴口罩

台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，因新冠肺炎疫情不如先前嚴峻，台南市政府對戶外戴口罩的措施不再堅持，但在室內空間或較擁擠的地方仍應戴口罩，「有戴有保佑」。

黃偉哲上午先後前往龍崎、山上等地區出席農產品宣傳記者會，接受媒體聯訪時被問到有關台南市對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施是否有所調整等問題。

黃偉哲表示，隨著其他周邊的縣市已經慢慢解封，也就是說口罩也可以拿下來了。加上天氣漸漸炎熱，考量大家可能口罩也會比較戴不住，對於戶外戴口罩將不再堅持。但在室內或人潮較擁擠的地方，還是希望民眾能戴上口罩。這不只預防新冠肺炎，對其他呼吸道相關傳染病也是「有戴有保佑」。

他說，另外，台南市共有6家合法的舞廳、酒店，這1個多月來配合政府政策停業。在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布了解禁的原則後，他今天下午就會去視察業者是否能遵守相關原則，再來考慮是不是要開放，沒有任何預設前提。

黃偉哲表示，市府在昨天晚上也無預警前往稽查沒有被強制停業的KTV等營業場所，發現有一些沒有遵守戴口罩、實名制登記、使用目的與登記項目不相符的，都已依規定裁罰。