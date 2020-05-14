黃偉哲半小時賣3700箱 台南山上「甜蜜蜜」鳳梨 不一樣
目前正值台南鳳梨盛產季節，台南山上區主力「台農16號甜蜜蜜鳳梨」，山上工業區20多家企業認購1千多箱，用行動力挺農民。 市長黃偉哲表示，因新冠肺炎疫情外銷少5%，國內市場都補回來了，讓鳳梨價格不是跳機大拍賣，而且還維持不錯的價格。今年因天候良好鳳梨盛產，品質非常好，台南鳳梨已採收7成，市面上不容易看到，可直接向山上區農會供銷部訂購，電話06-5783649。
山上區轄內鳳梨栽培面積約300公頃，8成以上是甜蜜蜜鳳梨，甜蜜蜜鳳梨目前在山上及嘉義民雄一帶廣為種植，在市面上出現的機會不像台農17號金鑽數量多，加上甜蜜蜜纖維少、口感細膩、甜度高，故廣獲消費者喜愛。
台南市長黃偉哲在上個月前進新北市賣鳳梨，半小時就賣出破3千7百箱，行銷成果斐然！今天辦理山上區鳳梨行銷活動，特別邀山上走訪鳳梨園親採鳳梨，見證農民認真種植的鳳梨好品質，同時大力行銷給予農民鼓勵與實質幫助。
農業局也安排「食當季、吃在地─樂活養生在台南」主題的鳳梨好食，由台南應用大學以山上鳳梨為食材，運用在菜餚與烘焙中，呈現多樣水果創意料理，有鳳梨咖啡、鳳梨多多、鳳梨銀耳露、鳳梨奶酪、火鳳凰酥等等，口味絕佳~炎炎夏日好消暑。
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