台南龍崎鳳梨竹筍質佳量多 黃偉哲扮大廚不斷吃促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲賣力促銷龍崎竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲賣力促銷龍崎竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影

台南龍崎綠竹筍進入產季，關廟區公所今天舉辦「台南鳳梨好筍季」產業文化活動，行銷在地農特產品；市長黃偉哲到場全力配合促銷，不但表演炒竹筍，許多農特產品都吃給民眾觀賞拍照，呼籲各地民眾都向龍崎在地農民與業者購買。

黃偉哲說，龍崎有300公頃竹筍、鳳梨種植150公頃，龍崎竹筍好吃、竹炭好用，尤其輕旅行，很多民眾悶很久需要透氣，來龍崎就對了，到這裏騎車遊玩不用戴口罩。

龍崎公所今天邀請龍崎在地種植綠竹筍、鳳梨的青農、龍崎「野飼崎雞」、龍崎文衡殿、鐵金剛鳳梨酥、如記食品及龍崎區農會、關廟區農會、新化區農會等展示農特產品。

龍崎公所配合規畫「龍崎竹風輕旅」活動，搭配台南T-Bike邀請民眾一起郊遊踏青，跟著龍崎當地的鳳梨青農到田間體驗採鳳梨樂趣，農會配合DIY教學製作竹炭除臭包，參訪知名廟宇文衡殿，中午享用龍崎在地金牌總廚盧正治總鋪師的寶珍味創意料理團隊推出的「崎聚風味便當」。

盧正治的崎聚風味便當配合活動提供限量500份，讓民眾品嘗專屬龍崎的古早好味道，推廣龍崎在地新鮮食材，龍崎公所希望從產地到餐桌間的農業合作，達到增加當地農民收益，也讓民眾吃得安心、吃得健康。

台南市長黃偉哲扮大廚表演炒竹筍，賣力促銷竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲扮大廚表演炒竹筍，賣力促銷竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲扮大廚表演炒竹筍，賣力促銷竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲扮大廚表演炒竹筍，賣力促銷竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲賣力促銷龍崎竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲賣力促銷龍崎竹筍相關產品。記者周宗禎／攝影

鳳梨酥 農民 青農

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