稻江停辦！校長洪大安鞠躬道歉 校長：敵不過少子化

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，校長洪大安上午開記者會宣布，鞠躬道歉說，學校停辦，內心很難過，停辦主因是少子化，被教育部列管專案輔導學校2年，限制多，不准再獨招，他強調，學校不欠薪、不負債，財務健全，還發年終獎金， 預定7月31日停辦，教職員依公保辦理優退離，千餘名學生依意願安置銜接10 多所大專學校。

洪校長說，校園承租台糖35公頃土地，退租9公頃，20年租約8月13日到期，須繳交 近6000萬元權利金，另年租金還要500多萬元，希望國營台糖體恤私校經營困難，呼籲教育部對私校不要處處限制，鬆綁對私校限制，給予更多支持協助。

洪大安說，面對嚴峻艱困高教環境，為減少衝擊及維護師生權益, 稻江不閃躲，109學年停辦後將規畫轉型，再以另一種教育型態服務國家社會。

媒體問是否轉型長照，他未正面答覆說，董事會全盤評估各種可能，對是否有財團接手？他說，不清楚。他強調，校方特別提撥近2千萬元作專任教職員額外離職慰助金。