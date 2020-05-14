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稻江停辦！校友震驚盼政府協助轉型

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
成立19年的嘉義縣稻江科技暨管理學院，不敵少子化海嘯，決定停招、停辦，學校將規畫轉型。記者魯永明／攝影
成立19年的嘉義縣稻江科技暨管理學院，不敵少子化海嘯，決定停招、停辦，學校將規畫轉型。記者魯永明／攝影

成立19年的嘉義縣稻江科技暨管理學院，不敵少子化海嘯，決定停招、停辦，學校將規畫轉型；校友會理事長、縣議員黃芳蘭感到錯愕意外，她說，母校停辦毫無徵兆，希望政府協助稻江轉型。

嘉義地區有10多名民意代表及鄉鎮市長是稻江校友；據了解，稻江因應高齡化社會，嘉義縣又是全國老化比例最高縣市，計畫朝長照產業轉型，第一屆校友、朴子市文化里長楊石旭說，轉型長照是對的方向，希望政府協助，造福地方。

也是校友的太保市長黃榮利說，稻江距離馬稠後產業園區很近，停辦後，建議政府找學校接手或找產業開辦，運用校舍針對產業園區所需的人才，開設相關科系建教班，培育人才，創造產業與地方 雙贏。

稻江有9個學系（2個碩士班），定位「教學實用型大學」，近年朝精緻教學、實務課程、產官學合作，擁有兩座國際標準棒球場的大學；第一所耗資千萬電競館；安心就學方案是全國私校學費最優惠；唯一提供2人1房高級住宿；幼老照護職場無縫接軌的前哨站。

幼教系取得「嘉縣大埔美園區非營利幼兒園」承辦權；餐飲系、休憩系與故宮南院特區「長榮文苑酒店」、「棒棒積木飯店」 、「 故宮南院野爺鍋物」簽定合作，讓學生就近培養職場技能； 各學系2019年參加國內外國際性競賽，包括廚藝、時尚設計、音樂、棒球、電競等，合計勇奪21金、15銀、6銅。

故宮南院 嘉義 長照

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