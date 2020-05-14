疫情是壓垮稻江停辦最後一根稻草 學生憂安置去處

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，停辦原因，除董事會指稱少子化，主要學雜費收入銳減，受新冠肺炎疫情衝擊，高中、職校為防疫考量，暫停大學博覽會與入班宣導活動，稻江無法到校招生，招生困難，疫情成為壓垮稻江停辦最後一根稻草。

「學校停辦倒了！我擔心安置學校」，學生對校方突然宣布停辦，感到意外錯愕，上午各系所通知學生到校開說明會，教師說明轉銜安置就學。

1名社工系三年級女學生說，她已在實習，擔心銜接新學校不承認實習學分；有名男學生無奈說，「我同學讀南榮倒了，現在我讀的稻江也倒了」；有名男學生說，「擔心也沒用，就看每人的求學規畫」；有學生希望校方安置符合意願學校，保障求學權益。

稻江說，校方已連繫多所有意願接收安置的大專院校，屆時將依學生意願協助轉銜安置就學；有關校地部分，會繼續向台糖承租，屆時將以不同教育型態提供服務。

稻江指停辦是受少子女化結構性因素影響，國內招生環境日益困難，致使最主要的學雜費收入大幅銳減，校務經營更形艱困；但知情人士說， 去年稻江招生註冊率低於6成，與其他5校同遭教育部點名，又無法單獨招生，提報教育部轉型精簡系所案未核准，又新版私校轉退條例草案，對私校退