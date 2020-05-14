台日小學生透過視訊共創作藝術壁畫 獲推薦國際特優

嘉義市文雅國小與日本福岡縣北九州市中井小學，日前共同創作的藝術壁畫交流作品，近日獲日本藝術壁畫交流，推薦為2019-2020壁畫交流國際特優學校，成為全球三所獲選績優小學之一，推薦盛讚文雅國小師生多年來透過壁畫交流經驗，是全球各國教育界優良典範。

文雅國小校長沈煥東表示，連續執行九年國際教育校訂課程「國際藝術壁畫協作學習」，透過台灣與日本二地小學共同規劃跨領域課程，以書信和視訊方式溝通、討論，共完成16幅精彩壁畫作品，這是第一次辦作品評選。

他說，此次「地球女神與守護者」作品，是由侯怡如、盧郁婕、戴淑婷及蔡銘澤老師指導，五年級48名學生共同參與，與日本中井小學學生合作完成長360公分、寬150公分的藝術壁畫，以聯合國永續發展目標「潔淨的水資源」與「永續城鄉」來呈現。

作品原被安排在今年七月東京奧運時公開展出，奧運因疫情延期，現在日本東奧會場展覽展出，獲得協會評審們高度肯定。

嘉義市長黃敏惠對文雅師生表現高度讚賞，黃敏惠說，藝術教育交流展現台灣文化美力，有助於台灣在國際曝光，也讓全世界的人都認識台灣獨特價值。每位參與的文雅學童，都是小小外交官，透過活動在大家內心埋下一顆良善教育種子，透過課程養分茁壯，幫助大家立足本土，邁向國際！

學生湯孟璇是本次活動小小藝術總監五年級，他與參與繪製的蔡沂潔都興奮表示，在壁畫上下筆壓力很大，手腳發抖、心驚膽跳，很擔心畫上去的效果，幸好老師一直在身旁協助與指導。