「台灣史懷哲」徐超斌醫師 疑工作勞累驚傳罹癌！

催生台東「南迴醫院」夢想，被譽為台灣史懷哲的徐超斌醫師，驚傳罹患鼻咽後壁惡性腫瘤，歷經3個月的治療，昨天深夜他透過個人臉書對外宣布這項消息，並表示「我回來了！請大家別擔心」。

徐超斌寫道：「為了不讓太多人擔憂，對於自己生病一事，除了極少數人外，我決定封鎖消息，獨自面對一個人的戰爭，十二月底我默默地前往台東馬偕醫院展開我的抗癌之旅。

「今年初，我向醫院請了三個月的長假，專心扮演病人的角色。經過初期的評估檢查，二月底我開始接受為期七週的放射與化學治療療程」。「我親愛的朋友啊！請大家別為我擔心，雖然經過了一番折騰與病魔搏鬥，但昔日那個大家熟悉的超人醫師在此宣告：我回來了！」

據了解，醫療財團法人南迴基金會去年3月正式立案後，11月徐超斌回任南迴健康促進關懷服務協會理事長一職，可能常年奔波過於疲累緣故，身體開始出現狀況；同年12月徐因聽力減弱，外加偶而鼻衄血，去耳鼻科檢查，卻意外得了鼻咽後壁惡性腫瘤。

不過，徐超斌在台東馬偕醫院經過3個月的治療，病況逐漸康復中，他臉書也不忘分享自己抗癌的歷程，並鼓勵大家只要活著就有希望，只要不放棄，夢想依然存在。同時他也心繫著面對新冠肺炎影響，南迴社福團體與自己協會和方舟教室運作受衝擊等現況。

現年53歲的徐超斌，2002年從台南奇美醫院離職後，返回故鄉台東擔任達仁鄉衛生所醫師兼主任，2006年因過勞而腦中風導致左半身癱瘓，2007年重返工作崗位，由於每天奔波118公里，守護4141個鄉親健康，被稱為「超人醫師」，也被譽為台灣史懷哲。