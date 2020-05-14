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「零接觸」防疫新吃法！迴轉壽司直送到包廂

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中「大漁壽司」斥資3000萬元，引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，主打點餐、送菜「零接觸」。記者余采瀅／攝影
台中「大漁壽司」斥資3000萬元，引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，主打點餐、送菜「零接觸」。記者余采瀅／攝影

新冠肺炎疫情衝擊餐飲市場，大漁餐飲集團卻在逆勢中斥資3000萬元，引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，於台中市南屯區打造點餐、送菜「零接觸」的日料餐飲品牌「大漁壽司」，今年4月開幕，民眾只要用平板點餐，餐點將直送包廂，讓用餐更安全。

大漁餐飲集團創辦人江俊民強調，「大漁壽司」籌備階段就遇上疫情爆發，開店計畫喊卡也不行，只好勇敢往前走，因此引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，點餐、送菜完全透過電腦與輸送帶處理，讓消費者用餐更安心。

為歡慶開幕，並鼓勵消費者感受零接觸用餐消費體驗，「大漁壽司」推出兩大「半價祭」優惠活動，即日起至5月31日推出「半價列車」活動，包括「極上大腹」、「松露炙和牛」、「馬糞赤海膽」、「新鮮大干貝」、「特大隻牡丹蝦」、「星鰻」、「和炙胭脂蝦」等7款人氣壽司「買一送一」。另一優惠是6月30日前來店消費，即贈當次消費總額的半價折價券，折價券限下次平日使用。

疫情衝擊全球經濟，民眾荷包緊縮，消費也趨於保守。連鎖素食餐飲業者寛心園每年均推出素粽禮盒，今年改推「猴菇飄香粽」，5顆只要399元，除在自家分店販售，也與超商合作，進入超商通路販售。

寬心園指出，今年疫情衝擊，百業蕭條，因此今年推出平價素粽禮盒，且與過去一樣都有早鳥預購優惠，只要在5月31日於寛心園各分店或LINE@購物車購買，即贈50元寛心園用餐折價券，買一盒送一張，買兩盒送兩張。

連鎖素食餐飲業者寛心園今年改推「猴菇飄香粽」禮盒，5顆只要399元，相當平價。圖／寛心園提供
連鎖素食餐飲業者寛心園今年改推「猴菇飄香粽」禮盒，5顆只要399元，相當平價。圖／寛心園提供

壽司 疫情 日本

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