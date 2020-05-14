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稻江停辦 稻江承辦嘉義縣大埔美非營利幼兒園續辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
財團法人稻江科技暨管理學院承辦的嘉義縣大埔美非營利幼兒園續辦，圖為去年幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供
財團法人稻江科技暨管理學院承辦的嘉義縣大埔美非營利幼兒園續辦，圖為去年幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，是否影響縣府去年委託財團法人稻江科技暨管理學院，承辦的第一所大埔美非營利幼兒園？引起外界及家長關切，縣府教育處緊急與校方連絡，確認幼兒園續辦履約，老師全數留任，讓教育處及家長放心。

稻江說，雖稻江管理學院停辦、停招，但「財團法人稻江科技暨管理學院」法人仍維持，未解散，因此，大埔美非營利幼兒園將會由法人繼續履約，保障幼童受教權益。另幼兒園老師將全數留任。

縣府教育處長陳添丁說，大埔美非營利幼兒園現有學生33名幼生，109學年招生情形，截至目前共59名幼生（含30名舊生、29名新生）報名，為確保家長權益，與稻江洪校長確認，校方承諾，雖學校停辦、停招，但財團法人稻江學院法人仍在，無解散，大埔美非營利幼兒園將由法人繼續與縣府履約，保障幼童受教權益，幼兒園老師將全數留任。

縣府為因應大林鎮大埔美工業區就業人口增加，與稻江學院去年11月29日，在大埔美精密機械園區，辦理大埔美非營利幼兒園揭牌儀式，由縣長翁章梁與稻江董事長陳盛嘉等來賓揭牌，提供多元教保服務模式，回應民眾對政府建立平價教保服務以減輕家長育兒負擔的期待。

大埔美非營利幼兒園為嘉義縣第1所非營利幼兒園，委託稻江學院辦理，去年9月營運，共開設4班，招收2-3歲幼生16名，3-學齡前幼生數75名，合計可招收91名幼生。此外，日將辦理社區教保資源中心與公立幼兒園、私立幼兒園及準公共化幼兒園不僅提供家長多元選擇的機會，也滿足托育需求。

幼兒園 大埔

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