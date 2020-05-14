稻江停辦 稻江承辦嘉義縣大埔美非營利幼兒園續辦

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，是否影響縣府去年委託財團法人稻江科技暨管理學院，承辦的第一所大埔美非營利幼兒園？引起外界及家長關切，縣府教育處緊急與校方連絡，確認幼兒園續辦履約，老師全數留任，讓教育處及家長放心。

稻江說，雖稻江管理學院停辦、停招，但「財團法人稻江科技暨管理學院」法人仍維持，未解散，因此，大埔美非營利幼兒園將會由法人繼續履約，保障幼童受教權益。另幼兒園老師將全數留任。

縣府教育處長陳添丁說，大埔美非營利幼兒園現有學生33名幼生，109學年招生情形，截至目前共59名幼生（含30名舊生、29名新生）報名，為確保家長權益，與稻江洪校長確認，校方承諾，雖學校停辦、停招，但財團法人稻江學院法人仍在，無解散，大埔美非營利幼兒園將由法人繼續與縣府履約，保障幼童受教權益，幼兒園老師將全數留任。

縣府為因應大林鎮大埔美工業區就業人口增加，與稻江學院去年11月29日，在大埔美精密機械園區，辦理大埔美非營利幼兒園揭牌儀式，由縣長翁章梁與稻江董事長陳盛嘉等來賓揭牌，提供多元教保服務模式，回應民眾對政府建立平價教保服務以減輕家長育兒負擔的期待。

大埔美非營利幼兒園為嘉義縣第1所非營利幼兒園，委託稻江學院辦理，去年9月營運，共開設4班，招收2-3歲幼生16名，3-學齡前幼生數75名，合計可招收91名幼生。此外，日將辦理社區教保資源中心與公立幼兒園、私立幼兒園及準公共化幼兒園不僅提供家長多元選擇的機會，也滿足托育需求。