稻江停辦！ 明星校友王大陸、明星教師陳以真成話題

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，5年前就讀稻江演藝學程，演出電影「我的少女時代」暴紅的男主角王大陸，返校獲頒「在校生特別表現獎」；另，前青輔會主委陳以真獲聘稻江教書，一度成為話題，學校停辦，明星學生王大陸、明星教師陳以真又成為話題。

王大陸5年前是稻江演藝學程的新生，稻江在創校15周年校慶典禮，校長張淑中頒發「在校生特別表現獎」獎狀給王大陸，王受獎時，學生響起歡呼聲，紛紛拿手機、相機拍照，頒獎後，王即搭車離開未受訪。

王大陸以賣座國片「我的少女時代」中「徐太宇」一角走紅，「我的少女時代」全台上映後，先後進軍東南亞、中國大陸上映，票房相當亮眼。

另，曾代表國民黨參選嘉義市長的前青輔會主委、知名電視主播陳以真，7年前以「助理教授級專業技術人員」，獲聘加入稻江教學陣容，教授通識中心、數位時尚設計學系及傳播藝術學系課程。

陳以真畢業於成大中文系，曾擔任飛碟電台編播、記者、年代電視新聞主播等媒體職務，2012年獲延攬入閣擔任青輔會主委，曾上過陳以真課程的學生說，陳老師課爆滿，學生很喜歡她。