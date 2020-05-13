歸仁文化中心整建 黃偉哲盼成發展要角

啟用已22年的台南市歸仁文化中心今天開工進行整建，台南市長黃偉哲表示，歸仁文化中心周邊的大新豐地區近年人口成長不少，期待整建完成後成為地方文化發展重要角色。

台南市政府文化局長葉澤山表示，歸仁文化中心承載大新豐區民眾的眾多回憶，文化中心前方的廣場也成為周邊居民重要的休憩空間。整建工程工期約11個月，預估於公元2021年中完工，2021年下半年試營運。

黃偉哲在整建工程開工祈福儀式致詞時表示，歸仁文化中心於1998年完成啟用，至今已22年，正好需重新整建。市府向中央爭取新台幣7000萬元經費，配合自行編列的7000萬元，以用在刀口上的方式，會把歸仁文化中心整建計畫做好。

他說，歸仁文化中心周邊的大新豐地區人口呈成長趨勢，藝文體驗及文化消費需求日漸攀升。此次整建後將提升為中型專業劇場，以專業空間吸引更多優質團隊來訪，期待未來能成為大新豐區發展及文化建設的要角。

葉澤山表示，歸仁文化中心整建工程主要包括增建北側演藝廳大廳及展覽空間、東側樂團排練空間及辦公室、南側後台及表演人員準備空間；除了增建，演藝廳內部的舞台設備、觀眾席、展演設施也有所翻新，未來將提供文化從業人員更現代化的工作環境。