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台南紓困補助已核定近2千萬 市府：居全台之冠
台南市為加速民眾領到紓困金，各區公所人員每天晚上、假日都加班，趕工審查，至今受理案件數有1萬7226件，已核定1427件，累計核定金額1811萬元，台南市社會局表示，根據衛福部最新數據，台南目前核發件數及金額居全台之冠。
台南市長黃偉哲表示，急難紓困案件要以「從速、從簡、從寬」為原則，為了簡化流程與文件，民眾檢附相關證明資料越齊全，審核及核撥速度就會越快。民眾只要未投保軍、公、教、農、勞保等，受疫情影響導致生活陷困，且未領取其他紓困補助者，攜帶身分證、存款存摺等文件即可提出申請，如果無法提出相關證明者則以切結書方式提出申請，其他相關證明可以補件，政府也可直接協助查訊，免實地訪查，協助民眾度過此次難關。
黃偉哲說，台南市政府絕對全力配合中央急難紓困政策，對於民眾的紓困申請案，動員所有公所人員，集中收件、加班審查，讓符合資格民眾能在最短時間內得到紓困金的協助。
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