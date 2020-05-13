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阿里山祝山觀日平台整修 預計今年底完工
嘉義縣阿里山祝山觀日平台八八風災前為阿里山跨年日出的主場地，後因邊坡崩塌封閉多年，林務局嘉義林區管理處近幾年持續進行地質穩定監測，發現地質皆穩定沒再出現崩塌現象，日前進行整修，預計今年底施工完成。
嘉義林管處表示，近幾年持續派員觀察，發現祝山觀日平台邊坡崩塌現象趨緩，為重新開放民眾前往，景觀台下邊坡以隔柵板及噴漿混凝土固定，硬體老化、年久失修破損的設備、地板鋪面、欄杆和廁所也進行整修，再將鄰近步道的雜草、樹枝修整，預計今年底即可完工。
知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明表示，祝山觀日平台前身為由阿里山賓館管轄的2層樓建築，老一輩人稱「祝山觀日樓」，921地震震垮，後來嘉義林管處改建為平台及停機坪，並於兩邊設置涼亭，八八風災後平台欄杆外的邊坡崩塌，嘉義林管處擔心土質鬆落發生危險才封閉至今。
黃源明表示，祝山觀日平台是攝影達人秘境，360度環景視野可拍到日出及日落，星空、銀河及雲海更是比知名景點小笠原山還要壯觀，可惜八八風災後，嘉義林管處將通往祝山觀日平台的步道封閉，最近才整修施工。
由阿里山國家風景區管理處、嘉義林管處及嘉義縣政府每年輪流舉辦的「阿里山日出印象音樂會」自八八風災後，活動地點改為對高岳觀日平台，嘉義林管處表示，祝山觀日平台整修後是否改回原地點舉辦，須由三方開會討論後才能確定。
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