地方盼整建華山遊客中心 待產業復甦好迎客

雲林古坑鄉素有「台灣咖啡的故鄉」美名，華山休閒農業區遊客服務中心說，每年來到古坑觀光的遊客有近百萬人次，今年因新冠肺炎疫情衝擊到觀光產業，地方希望能趁這段時間整建遊客服務中心，將來疫情過後，產業復甦時，以最佳樣貌接待遊客到來。

華山休閒農業區發展協會前理事長李契螢表示，遊客服務中心屋齡已超過30年，不僅曾經歷過921大地震，更是地方上重要的臨時指揮所及急難救助中心，但多年來只有補強過外觀，內部使用空間幾乎沒有更新過，下雨天還會漏水，也讓平時在這辦公的華山社區發展協會人員苦不堪言。

李契螢說，為了古坑地區的農業觀光發展，他多次向立法委員劉建國請託希望整建遊客服務中心，而時任立法院第九屆衛環召委的劉建國去年也安排了委員會下鄉考察，並邀集農委會、衛福部、勞動部、經濟部及觀光局等相關單位一同現勘。