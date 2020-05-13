史上最爛紓困？ 高思博：政府亂槍打鳥不自亂陣腳

在網路戲稱是「萬元之亂」的擴大急難紓困作業，正如火如荼進行，前立委高思博質疑是史上最爛紓困？並認為，是政府「亂槍打鳥」式的紓困作為攪亂局面；他說，亂象已成，中央唯有針對受薪上班族群的紓困需求，實施減免稅捐，才是正確辦法。

高思博在「爆報台南」、「阿博講道理」節目中分析「萬元之亂」的癥結，他表示，首先來自對農漁保投保者紓困大方簡便，因許多投保人都是寄保，未必從事農漁事務，但政府沒有篩選，一律給1萬元的紓困金，還優於無加保者的全戶1萬元。

他說，個人接案的第二類擴大紓困對象，因種類繁多，政府並沒有在資格標準、查證時限等審查要件解說清楚，就急促宣布實施，當然讓公務員難以具體審查，進而產生效率難題。加上網軍趁亂貼文挑撥、抹黑，導致亂象難停，想要盡快紓困卻又設置一堆條件審核，兩者之間就難以取得平衡。

交通部已發現至少有1千人有重複領取紓困金的現象，誓言將追回溢領部分。高思博認為兼差是國內非上班族常有的謀生型態，不足為奇，政府的「亂槍打鳥」作業無法篩選，所以不可責怪人民「貪心」。。

針對有些上班族在節目留言板反映，「繳稅有分、福利無分」，高思博回應說，其實受薪階級的抗疫日子普遍不好過，尤其現在是報稅季節，須籌出現金稅款，並非易事，心裡也不平衡，基於雨露均霑的原則，政府應該給予必要的紓困，實施寬列減免稅捐的項目、分期繳納等都是簡易可行的。