嘉邑行善團援建仁直橋動工 落墩減少可望防水患

嘉邑行善團援建的中埔鄉仁直橋今天動工，可望解決舊橋落墩太多，易造成水患的問題。嘉義縣長翁章梁說，若沒有行善團的資助，改建恐遙遙無期。

嘉邑行善團援助興建的第618座橋梁今天舉行動土典禮，將改建串聯嘉義縣中埔鄉中埔村及頂埔村的慈偉橋，新橋完工後會更名為「仁直橋」。

翁章梁指出，嘉邑行善團捐助2600多萬元改建新橋，縣府則負責800萬元的引道費用及橋梁設計監造費。

他也提到，這條橋若沒有嘉邑行善團的資助，改建恐遙遙無期，新橋的落墩從5個變3個，不易阻擋水流，道路寬度從4.9公尺拓寬至8公尺，有兩個車道好會車。

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，目前全台援建的橋梁已超過600座，尚有12座在施工，其中編號第600座橋，是已規劃拓寬的嘉義市盧山橋，完工後將是行善團造橋的里程碑。

中埔鄉公所表示，仁直橋完成後，村民往來與農產運輸會更順暢，不再怕溪水暴漲造成封橋，更可提升當地防災救護功能。