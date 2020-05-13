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台南首次民間募資行動 希望募到2千萬元買下湯德章故居

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區友愛街巷內方湯德章故居目前正進行民間募資。圖／本報資料照片
台南市中西區友愛街巷內方湯德章故居目前正進行民間募資。圖／本報資料照片

台南市首度由民間發起募資、買下歷史建物的行動，目前已啟動，希望集資2000萬元，買下228受難者湯德章律師位在友愛街巷內的故居加以保存，募資首日就募得100萬元，但第一階段月底就要募到1000萬元，還有一段距離，募資單位疾呼關心台南地方文化保存者能共襄盛舉。

募資行動由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館等共同發起，11日於「嘖嘖群眾集資平台」上架後，首日就獲得500人支持，集資金額突破百萬，主辦團隊期許在15天內達成第一階段目標，募足頭款所需的 1000 萬元，群眾集資連結

位在台南市中西區友愛街115巷內的日治時期台南名人湯德章故居，4月中傳出易手將被拆除的消息，引發民間關注，文資保護協會緊急向文資處提報古蹟審議，以阻止拆除行動，文資處也依文資法規定緊急「暫定古蹟」，但效力只有6個月，經過文資保護協會與購買老屋者協商，同意轉賣給協會，而協會希望募資購下後成立信託，成為全台南市人共同的文化財產，但如果募不到錢，房子可能就將走入歷史而消失。

湯德章為日治時期律師，在1947年228事件發生時，出面維持地方秩序，減少台南人的死傷，但他卻被判死刑，3月13日被押赴住家附近的民生綠園（現今湯德章紀念公園）處決，事後雖然改判無罪，已於事無補。

團隊形容這是「一場與時間的賽跑」，目前急迫必須在5月29日前募足1000萬元，以支付故居產權頭款、完成過戶。而若要完整取得故居的所有權、成立信託管理，確保故居永久保存，則需在第二階段募足2000萬元。後續，也計劃與政府協力修復重建為紀念館，展示文獻史料、照片影像、家屬訪談、歷史場景等，並舉辦相關講座與讀書會，讓社會大眾能更正確、全面地認識這段歷史。

日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章的臥室，保留日式的風格。圖／本報資料照片
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章的臥室，保留日式的風格。圖／本報資料照片
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章與家人的住處。圖／本報資料照片
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章與家人的住處。圖／本報資料照片
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，前方為律師辦公室，後方為住處。圖／本報資料照片
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，前方為律師辦公室，後方為住處。圖／本報資料照片

日治時期 古蹟 文資法

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